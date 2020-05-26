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Источник Правда.Ру

Лжепрокуроры из Адыгеи промышляли телефонным мошенничеством

Происшествия » Парад мошенников

Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.

Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство, чтобы замять уголовное дело, они предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.

Потерпевший перевел деньги, но потом решил обратиться в полицию.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Республике Адыгея. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты три мобильных телефона, записная книжка с реквизитами банковских карт, абонентскими номерами потерпевших и персональными данными действующих сотрудников прокуратуры, а также адресами аптек, расположенных в регионах Российской Федерации", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные признались, что данные работников прокуратуры они скопировали с официальных сайтов, а полученные деньги успели обналичить и потратить.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обоих задержанных взяли под стражу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как лжецелительницы обманули десять иркутских бабушек.

мвд адыгея прокуратура мошенничество

Житель Екатеринбурга незаконно вывел в иностранные банки более 1,7 млрд

Происшествия » Парад мошенников

В Свердловской области суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на крупную сумму.

валюта прокуратура екатеринбург

В Челябинске при строительстве ледового дворца украли почти 60 млн

Происшествия » Парад мошенников

В Челябинске при строительстве ледового дворца "Уральская молния" выявлены хищения бюджетных средств почти на 60 миллионов рублей.

Многочисленные нарушения бюджетного законодательства в сфере закупок обнаружились в ходе проверки прокуратуры и региональной контрольно-счетной палаты.

челябинск прокуратура мошенничество

В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

мвд хабаровск финансовая пирамида

Перенесший два инсульта Алексей Барабаш рассказал об алкоголизме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.

"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.

счастье инсульт алкоголь алексей барабаш

Бывший министр энергетики скончался от COVID-19

Общество

Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.

Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.

скончался коронавирус владимир лопухин
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