Лжепрокуроры из Адыгеи промышляли телефонным мошенничеством

Злоумышленники позвонили директору аптеки в городе Лобня и представились сотрудниками местной прокуратуры.

Они сообщили, что фармацевт аптеки якобы продал без рецепта сильнодействующее средство, чтобы замять уголовное дело, они предложили перевести им на карту 20 тысяч рублей.

Потерпевший перевел деньги, но потом решил обратиться в полицию.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Республике Адыгея. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты три мобильных телефона, записная книжка с реквизитами банковских карт, абонентскими номерами потерпевших и персональными данными действующих сотрудников прокуратуры, а также адресами аптек, расположенных в регионах Российской Федерации", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанные признались, что данные работников прокуратуры они скопировали с официальных сайтов, а полученные деньги успели обналичить и потратить.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, обоих задержанных взяли под стражу.

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