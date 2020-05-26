Четыре человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и окрестностях 25 мая. По всем фактам гибели граждан следственными органами СК России возбуждены уголовные дела.
После гибели машиниста козлового крана в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. По мнению следствия, должностные лица строительной фирмы не остановили работы во время непогоды, что и стало причиной трагедии.
Еще три уголовных дела возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.
Мужчина 1983 года рождения погиб от удара складской дверью на улице Самолетной в Екатеринбурге.
Другого мужчину 1963 года рождения смертельно травмировал фрагмент сорванной крыши на улице 1 Мая в городе Арамиле.
И, наконец, сломанная ветка тополя нанесла смертельные травмы жительнице города Полевского 1953 года рождения.
"Во всех перечисленных случаях следователями СК России выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на тщательное установление всех обстоятельств случившегося. Для определения точных причин смерти граждан назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Чите в середине мая также ликвидировали последствия урагана, там, к счастью, обошлось без жертв.
Исследователи обнаружили место на Земле, где мог находится описанный в библии райский сад Эдем.
Ученые из Колорадского университета считают, что это место находилось возле Южной Африки в районе мыса Пиннакл-Пойнт. Сейчас оно затоплено и увидеть его красоты не получится. Археологические находи в этой области свидетельствуют о том, что люди могли здесь проживать более 170 миллионов лет назад во времена ледникового периода.
Следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.
Китайские ученые в ходе раскопок в гробнице, расположенной в провинции Хэнань, обнаружили древний бронзовый кувшин.
Кувшин украшен декоративными вставками в виде головы и шеи гуся. Кроме того, в нем был неизвестная жидкость, которую ученые планируют исследовать.
В гробнице было найдено большое количество ценных предметов, которые говорят о том, что это могила важного чиновника. Возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.
Гробница была найдена во время масштабной реконструкции, которая ведется в трущобах города Саньмэнься. В настоящее время здесь работают специалисты местного отделения Института культурных реликвий и археологии. Они исследуют территорию с целью поиска других гробниц.
Археолог Чжу Сяодун сообщил, что ученые уже нашли несколько ценных артефактов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае обнаружили 57 древних гробниц и 500 артефактов. Древние гробницы находятся в южной части Китая в городе Гуанчжоу.
Сегодня во время жесткой посадки в Анадыре (Чукотка) разбился вертолет Ми-8.
Минобороны подтвердило гибель всего экипажа вертолета.
Катастрофа произошла примерно в 5 утра по мск. времени. Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет после сервисного обслуживания в районе аэропорта Угольные Копи. По предварительным данным, машина рухнула с высоты 30 метров. Экипаж погиб. Наиболее вероятная причина крушения — техническая неисправность.
По факту крушения вертолета Ми-8 военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Анадырскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.