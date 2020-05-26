Четыре человека погибли из-за урагана в Свердловской области

Четыре человека погибли в результате урагана в Екатеринбурге и окрестностях 25 мая. По всем фактам гибели граждан следственными органами СК России возбуждены уголовные дела.

После гибели машиниста козлового крана в Екатеринбурге завели уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. По мнению следствия, должностные лица строительной фирмы не остановили работы во время непогоды, что и стало причиной трагедии.

Еще три уголовных дела возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

Мужчина 1983 года рождения погиб от удара складской дверью на улице Самолетной в Екатеринбурге.

Другого мужчину 1963 года рождения смертельно травмировал фрагмент сорванной крыши на улице 1 Мая в городе Арамиле.

И, наконец, сломанная ветка тополя нанесла смертельные травмы жительнице города Полевского 1953 года рождения.

"Во всех перечисленных случаях следователями СК России выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на тщательное установление всех обстоятельств случившегося. Для определения точных причин смерти граждан назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Чите в середине мая также ликвидировали последствия урагана, там, к счастью, обошлось без жертв.