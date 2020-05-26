Жителя Иркутской области обвиняют в двойном убийстве и изнасиловании

В Иркутской области предъявлено обвинение 33-летнему жителю Братского района в совершении двух изнасилований и убийств.

В Иркутской области арестован обвиняемый в убийстве женщин, числившихся без вести пропавшими

"По версии следствия, утром 9 марта 2020 года обвиняемый, проезжая на автомобиле в городе Вихоревке, увидел женщину в состоянии алкогольного опьянения. Остановившись возле нее, он предложил подвезти ее до дома, на что она согласилась, не подозревая об истинных намерениях мужчины", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В машине обвиняемый ударил женщину монтировкой по голове, после чего отвез в безлюдное место изнасиловал, а затем убил. Тело спрятал возле реки.

Выйти на след убийцы помогло видео с камер наблюдения, автомобиль мужчины попал на запись неподалеку от места исчезновения жертвы. Владельца машины задержали, оказалось, что мужчина уже ранее был судим за изнасилование.

На допросе преступник признался еще в одном убийстве

Обстоятельства были схожими: пьяная женщина старше его возрастом, которую злоумышленник пригласил в гараж выпить с ним водки, там изнасиловал и убил.

Тело 40-летней погибшей он расчленил и выбросил в реку.

По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, которые подтвердили причастность мужчины к данным преступлениям, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Домодедове обнаружены сумки с частями тела мужчины.