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Источник Правда.Ру

В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

С клиентами заключался договор займа под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов на срок от трех месяцев до года, после чего их убеждали продлить договор на более выгодных условиях. Проценты выплачивались из денег самих же клиентов.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в указанных городах", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Проблемы начались, когда денег на выплату процентов перестало хватать и офисы начали закрываться.

В рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает срок в колонии общего режима.

Второго организатора суд признал виновным и назначил ему наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как директор потребительского кооператива в Волгоградской области похитил 50 млн рублей.

мвд хабаровск финансовая пирамида

Житель Екатеринбурга незаконно вывел в иностранные банки более 1,7 млрд

Происшествия » Парад мошенников

В Свердловской области суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на крупную сумму.

валюта прокуратура екатеринбург

Петросян утешил свою молодую жену золотым кольцом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.

Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.

"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.

Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.

кольцо украшение елена степаненко евгений петросян татьяна брухунова

Лжецелительницы обманули десять иркутских бабушек

Происшествия » Парад мошенников

Двух женщин в Иркутской области обвиняют в мошенничестве. Под видом целительниц они похищали деньги у пожилых женщин.

Установлено, что аферистки промышляли в разных городах области. Одна из них знакомилась с пенсионерками и убеждала, что обладает сверхспособностями к исцелению. Вторая сообщница как бы случайно присоединялась к разговору и подтверждала, что уже пользовалась услугами экстрасенса, и та, якобы, вылечила ее родственника.

полиция мошенничество иркутская область

Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Интересные Новости

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука Черная вдова.

Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни. 

укус боливия паук черная вдова

В Челябинске при строительстве ледового дворца украли почти 60 млн

Происшествия » Парад мошенников

В Челябинске при строительстве ледового дворца "Уральская молния" выявлены хищения бюджетных средств почти на 60 миллионов рублей.

Многочисленные нарушения бюджетного законодательства в сфере закупок обнаружились в ходе проверки прокуратуры и региональной контрольно-счетной палаты.

челябинск прокуратура мошенничество
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