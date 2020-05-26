От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.
Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.
С клиентами заключался договор займа под 30% годовых с ежемесячной выплатой процентов на срок от трех месяцев до года, после чего их убеждали продлить договор на более выгодных условиях. Проценты выплачивались из денег самих же клиентов.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что полученные денежные средства расходовались подсудимыми на личные нужды. В том числе, на приобретение дорогостоящей техники, автомобилей, посещение ресторанов, путешествия за рубеж, ремонты квартир. Всего за указанный период ими было привлечено более 43 миллионов рублей во всех офисах в указанных городах", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Проблемы начались, когда денег на выплату процентов перестало хватать и офисы начали закрываться.
В рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве один из фигурантов заключил досудебное соглашение. В настоящее время он отбывает срок в колонии общего режима.
Второго организатора суд признал виновным и назначил ему наказание в виде семи с половиной лет колонии общего режима.
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