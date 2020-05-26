В Красноярском крае полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых в нарушении правил охраны и использования недр.
"Оперативниками установлено, что шесть местных жителей незаконно проникли на территорию нефритового месторождения, расположенного в Ермаковском районе. Используя дисковую пилу и другое оборудование, они отделили монолит полудрагоценного камня массой более десяти тонн от массива и попытались с помощью лебедки погрузить в кузов автомобиля", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Незаконных старателей задержали на месте преступления в момент погрузки камня на грузовик. Чтобы добраться в труднодоступный район полицейским пришлось использовать вертолет.
Естественно, никаких разрешительных документов на добычу нефрита у злоумышленников не было.
По данным экспертов, причиненный ущерб превысил 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело, добавила представитель ведомства.
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"По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках найдены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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