Японские врачи: маски вредны для детей до двух лет

Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.

Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.

"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.

Как отмечается в сообщении, в стране