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Источник Правда.Ру

На Чукотке разбился военный Ми-8. Погиб весь экипаж

Происшествия

Во время жесткой посадки в Анадыре (Чукотка) сегодня разбился вертолет Ми-8.

Минобороны подтвердило гибель всего экипажа вертолета.

Катастрофа произошла примерно в 5 утра по МСК. Вертолет выполнял учено-тренировочный полет после сервисного обслуживания в районе аэропорта Угольные Копи. По предварительным данным, машина рухнула с высоты 30 метров. Экипаж погиб. Наиболее вероятная причина крушения - техническая неисправность. 

 

 

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Следственный комитет РФ по Республике Татарстан завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Набережные Челны. Ее обвиняют в убийстве и покушении на убийство ребенка.

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Три человека погибли при урагане в Свердловской области

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Из-за урагана в ряде населенных пунктов Свердловской области и в Екатеринбурге наблюдаются перебои с электричеством, без света находятся порядка 16 тысяч человек.

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В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских

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Инцидент произошел в Северной Осетии на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен". Пострадали двое сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.

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Китай готовится к возвращению американских листинговых компаний

Мир

Китайские компании, зарегистрированные в США, начали искать листинги в Гонконге и материковой части Китая.

Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.

сша китай листинговые компании

Японские врачи: маски вредны для детей до двух лет

Здоровье

Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.

Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.

"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.

Как отмечается в сообщении, в стране

"до настоящего времени было зарегистрировано очень мало серьезных случаев заболевания детей коронавирусом. Большинство из них заразились от членов семьи, почти не было случаев заболевания в школах или детских учреждениях".

дети маски япония педиатры младенцы коронавирус
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