Следственным отделом по городу Домодедово СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
"По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках найдены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В настоящее время следователи устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства преступления.
"Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления", — уточнили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жительницу Набережных Челнов после убийства одного своего ребенка, попытки убийства второго и неудачной попытки свести счеты с жизнью отправили на принудительное лечение в психбольницу.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим может действовать еще в течение 1-2 месяцев.
"Главное, что необходимо будет помнить, надо будет продолжать соблюдать требования — и, скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать, нам придется обязательно соблюдать требования по чистоте наших рук, по чистоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований", — заявила она.
По данным оперативников, ранее судимый 31-летний житель Новгородского района с ноября 2019 по февраль 2020 года на территории района и областного центра угнал шесть автомобилей одной и той же марки — Kia Rio.
В Волгоградской области полицейские пресекли преступный бизнес местного жителя, который организовал деятельность цеха по переработке рыбы.
"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Финансирование мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может осуществляться за счет средств россиян, считает глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.
Изначально планировалось, что средства на газохимический комплекс будут выделены из Фонда национального благосостояния, однако из-за кризиса планы пришлось поменять.
В качестве одного из вариантов, где можно взять средства на реализацию проекта, рассматривается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также обсуждается вопрос привлечения российских и иностранных инвесторов.
По словам Шувалова, у людей будет мотивации вкладывать в Усть-Лугу, так как они будут акционерами перспективного комплекса. Он добавил, что иностранных инвесторов лучше привлекать уже после того, как предприятие начнет работать, так как компания планирует на нем заработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что газ в Европе стал стоить меньше, чем в России.
В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.