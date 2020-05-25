Еще одно дело возбудили против бывшего чиновника из Ставрополья

Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.

По данным следствия, махинации совершались при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы.

На разработку проектной документации был заключен государственный контракт на 17 миллионов рублей. При этом чиновник заключил дополнительное соглашение к контракту на еще 1 миллион 700 тысяч рублей на разработку проекта теплого перехода между корпусами больницы.

Однако в основном проекте этот переход и так был запланирован, а под видом разработки дополнительного проекта деньги были перечислены на счет организации и украдены.

"В ближайшее время данное уголовное дело будет соединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении подозреваемого. Сейчас следователь СК России проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — уточнили в региональном СК РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии будут судить чиновника, продавшего муниципальный дом вместе с жильцами.