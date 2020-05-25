Алексея Когарлыцкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями еще в то время, когда он находился в должности первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края.
По данным следствия, махинации совершались при строительстве нового корпуса Краевой детской клинической больницы.
На разработку проектной документации был заключен государственный контракт на 17 миллионов рублей. При этом чиновник заключил дополнительное соглашение к контракту на еще 1 миллион 700 тысяч рублей на разработку проекта теплого перехода между корпусами больницы.
Однако в основном проекте этот переход и так был запланирован, а под видом разработки дополнительного проекта деньги были перечислены на счет организации и украдены.
"В ближайшее время данное уголовное дело будет соединено с уголовными делами, ранее возбужденными в отношении подозреваемого. Сейчас следователь СК России проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", — уточнили в региональном СК РФ.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Якутии будут судить чиновника, продавшего муниципальный дом вместе с жильцами.
Сотрудники СК РФ в Тюменской области завершили расследование дела в отношении капитана ГИБДД Сергея Турты, Рамазана Юлдашева и бывших работников автошкол города Тобольска Светланы Фёдоровой, Елены Сергеенковой и Дамира Сулейманова.
Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку по факту смерти шестилетнего ребенка в результате несчастного случая.
В следственным отделом по городу Домодедово СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины.
"По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках обнаружены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Финансирование мегапроекта "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге может осуществляться за счет средств россиян, считает глава ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.
Изначально планировалось, что средства на газохимический комплекс будут выделены из Фонда национального благосостояния, однако из-за кризиса планы пришлось поменять.
В качестве одного из вариантов, где можно взять средства на реализацию проекта, рассматривается создание фондов коллективных инвестиций граждан. Также обсуждается вопрос привлечения российских и иностранных инвесторов.
По словам Шувалова, у людей будет мотивации вкладывать в Усть-Лугу, так как они будут акционерами перспективного комплекса. Он добавил, что иностранных инвесторов лучше привлекать уже после того, как предприятие начнет работать, так как компания планирует на нем заработать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что газ в Европе стал стоить меньше, чем в России.
Прокуратура в Республике Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы муниципального образования "Теплоключевский наслег" Томпонского района. Его обвиняют в халатности и служебном подлоге.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.