В Северной Осетии пьяный водитель сбил двоих полицейских

Инцидент произошел в Северной Осетии на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен". Пострадали двое сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.

"Сегодня ночью на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен" в Северной Осетии водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину. В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России", — сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Задержан 37-летний водитель — виновник ДТП, оказалось, что это житель Ингушетии.

Как показала экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Троицке автомобиль ДПС сбил пешехода во время погони за нарушителем.