Инцидент произошел в Северной Осетии на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен". Пострадали двое сотрудников Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России.
"Сегодня ночью на федеральном контрольно-пропускном пункте "Чермен" в Северной Осетии водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на бетонное заграждение, после чего автомашину занесло на обочину. В результате происшествия телесные повреждения получили два сотрудника Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России", — сообщила пресс-служба республиканского МВД.
Обоих пострадавших доставили в больницу. Задержан 37-летний водитель — виновник ДТП, оказалось, что это житель Ингушетии.
Как показала экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Троицке автомобиль ДПС сбил пешехода во время погони за нарушителем.
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С начала мая из всех российских регионов именно в Забайкалье складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами.
Из-за сухой погоды и шквалистого ветра огонь быстро распространяется и несколько раз подходил к населенным пунктам, но опасность удалось ликвидировать, в том числе с помощью авиации и военных. В ряде районов Забайкалья режим ЧС действует по сей день.
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Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.
Цитата — скрин сайта СК по Приморскому краю
Как рассказали правоохранители, отец намеревался "пересидеть" в лесу эпидемию коронавируса.
Как уточнил представитель администрации Кавалеровского района, в настоящее время дети из семьи изъяты:
"Дети изъяты из семьи. Там вопрос по поводу условий содержания детей… Да и к отцу у следователей вопросы есть. Они с ним сейчас работают".
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