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Источник Правда.Ру

Серийного автовора задержали в Новгородской области

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

По данным оперативников, ранее судимый 31-летний житель Новгородского района с ноября 2019 по февраль 2020 года на территории района и областного центра угнал шесть автомобилей одной и той же марки — Kia Rio.

Все кражи осуществлялись с парковок возле жилых домов, а машины не были оборудованы сигнализацией. Стоимость каждого автомобиля составляла порядка миллиона рублей.

"При совершении преступлений злоумышленник использовал механические и электронные устройства для вскрытия дверей и запуска двигателя. Похищенные транспортные средства он перегонял в Санкт-Петербург с целью их дальнейшей продажи", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Четыре похищенных автомобиля новгородским полицейским удалось разыскать и вернуть владельцам. В настоящее время по ходатайству следствия и решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как двое граждан Узбекистана украли 17 автомобилей в Петербурге.

угон полиция новгородская область

Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.

вдв рекор российская армия министерство обороны

В Волгограде закрыли цех, где тоннами перерабатывали браконьерскую рыбу

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Волгоградской области полицейские пресекли преступный бизнес местного жителя, который организовал деятельность цеха по переработке рыбы.

"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

рыба полиция волгоград

МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"

Мир

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.

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Трое молодых людей в Воронеже пытались украсть партию дорогих видеокарт

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Воронеже задержали троих молодых людей в возрасте от 21 до 22 лет, которые присмотрели склад с компьютерным оборудованием и дважды пытались украсть оттуда дорогие видеокарты. Вторая попытка оказалась последней.

кража воронеж полиция

В Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.

Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.

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Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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