Серийного автовора задержали в Новгородской области

По данным оперативников, ранее судимый 31-летний житель Новгородского района с ноября 2019 по февраль 2020 года на территории района и областного центра угнал шесть автомобилей одной и той же марки — Kia Rio.

Все кражи осуществлялись с парковок возле жилых домов, а машины не были оборудованы сигнализацией. Стоимость каждого автомобиля составляла порядка миллиона рублей.

"При совершении преступлений злоумышленник использовал механические и электронные устройства для вскрытия дверей и запуска двигателя. Похищенные транспортные средства он перегонял в Санкт-Петербург с целью их дальнейшей продажи", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Четыре похищенных автомобиля новгородским полицейским удалось разыскать и вернуть владельцам. В настоящее время по ходатайству следствия и решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

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