По данным оперативников, ранее судимый 31-летний житель Новгородского района с ноября 2019 по февраль 2020 года на территории района и областного центра угнал шесть автомобилей одной и той же марки — Kia Rio.
Все кражи осуществлялись с парковок возле жилых домов, а машины не были оборудованы сигнализацией. Стоимость каждого автомобиля составляла порядка миллиона рублей.
"При совершении преступлений злоумышленник использовал механические и электронные устройства для вскрытия дверей и запуска двигателя. Похищенные транспортные средства он перегонял в Санкт-Петербург с целью их дальнейшей продажи", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Четыре похищенных автомобиля новгородским полицейским удалось разыскать и вернуть владельцам. В настоящее время по ходатайству следствия и решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
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"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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