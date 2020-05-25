Лжецелительницы обманули десять иркутских бабушек

Двух женщин в Иркутской области обвиняют в мошенничестве. Под видом целительниц они похищали деньги у пожилых женщин.

Установлено, что аферистки промышляли в разных городах области. Одна из них знакомилась с пенсионерками и убеждала, что обладает сверхспособностями к исцелению. Вторая сообщница как бы случайно присоединялась к разговору и подтверждала, что уже пользовалась услугами экстрасенса, и та, якобы, вылечила ее родственника.