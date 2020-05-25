В Челябинске при строительстве Ледового дворца "Уральская молния" выявлены хищения бюджетных средств почти на 60 миллионов рублей.
Многочисленные нарушения бюджетного законодательства в сфере закупок обнаружились в ходе проверки прокуратуры и региональной контрольно-счетной палаты.
"Установлено, что в период с июня 2018 по декабрь 2019 года заместитель генерального директора по капитальному строительству компании подрядчика строительства похитил денежные средства, предназначенные в качестве оплаты по государственному контракту, заключенному с министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области, предъявив к оплате исполнительную документацию, содержащую заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ и поставленного на объект оборудования", — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
В результате действий злоумышленника, федеральный и региональный бюджеты недосчитались не менее 58 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре области, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что жителей Челябинска будут судить за взлом банкоматов, из которых они украли 12 миллионов рублей.
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