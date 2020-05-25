В Волгограде закрыли цех, где тоннами перерабатывали браконьерскую рыбу

В Волгоградской области полицейские пресекли преступный бизнес местного жителя, который организовал деятельность цеха по переработке рыбы.

"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Продукцию подпольного цеха без каких-либо документов изъяли в 17 магазинах по всему Волгограду.

В ходе обысков на самом предприятии обнаружили 26 тонн замороженной рыбы и три тонны уже готовой продукции.

Возбуждено уголовное дело, хозяина цеха оперативники задержали.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Волгоградской области преступная группа построила многомиллионный бизнес на торговле браконьерской осетриной и черной икрой.