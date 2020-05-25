В Приморье закрыли нелегальное онлайн-казино

Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.

Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.

Клиенты могли сделать ставку через приложение на компьютерах, установленных в зале. Деньги на счет вносились через терминал либо через администратора. Также сотрудники заведения осуществляли прием ставок на исход спортивных мероприятий, не имея на это лицензии.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих мужчин и трех женщин, подозреваемых в совершении преступления, в том числе и организатора нелегального бизнеса — 32-летнего уроженца Армении. Изъяты терминал, 19 компьютеров и комплектующих. В ходе обыска квартиры организатора изъяты денежные средства в размере 1 млн 300 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Выяснилось, что за время работы нелегального казино его организаторы смогли извлечь доход в 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

На имущество организатора наложен арест на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что ростовского депутата задержали за организацию игорного дома.