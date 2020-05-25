Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.
Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.
Клиенты могли сделать ставку через приложение на компьютерах, установленных в зале. Деньги на счет вносились через терминал либо через администратора. Также сотрудники заведения осуществляли прием ставок на исход спортивных мероприятий, не имея на это лицензии.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих мужчин и трех женщин, подозреваемых в совершении преступления, в том числе и организатора нелегального бизнеса — 32-летнего уроженца Армении. Изъяты терминал, 19 компьютеров и комплектующих. В ходе обыска квартиры организатора изъяты денежные средства в размере 1 млн 300 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Выяснилось, что за время работы нелегального казино его организаторы смогли извлечь доход в 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
На имущество организатора наложен арест на общую сумму свыше 10 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.
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В Волгоградской области полицейские пресекли преступный бизнес местного жителя, который организовал деятельность цеха по переработке рыбы.
"По версии оперативников, местный житель приобретал у постоянных поставщиков рыбу, в том числе добытую браконьерским способом в период запрета на ее вылов. Затем она вялилась, коптилась или сушилась в антисанитарных условиях в принадлежащем злоумышленнику производственном помещении, расположенном в Кировском районе города Волгограда. Готовая продукция сбывалась оптовыми партиями через торговые точки", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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