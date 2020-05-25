В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД и 39-летнего местного жителя, которых обвиняют в получение взяток.
По мнению следствия, полицейские и их знакомый действовали как настоящая преступная группа, где было четкое распределение ролей.
Сотрудники ГИБДД во время дежурства останавливали машины на дороге за различные нарушения правил дорожного движения. Чтобы не составлять протокол, водителям предлагали решить проблему на месте, но деньги лично в руки полицейские не брали. Для этого им и нужен был третий соучастник.
"По разработанному плану, в целях конспирации своих незаконных действий 39-летний участник получал от водителей денежные средства на расчетные счета своих банковских карт, а также сопровождал их к банкоматам для последующего снятия денежных средств", — сообщили в региональном Следственном комитете.
В результате полицейские и их знакомый получили от водителей в общей сложности более 90 тысяч рублей.
Вместе с тем 38-летний инспектор ГИБДД по городу Краснодару Роман Макаренко от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск, добавили в ведомстве.
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