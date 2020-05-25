Автомобильный стеклоподъемник убил ребенка в Башкирии

Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку по факту смерти 6-летнего ребенка в результате несчастного случая.

Инцидент произошел в одном из сел Дуванского района республики.

"По предварительной версии, 23 мая 2020 года, 6-летний мальчик во время игры с младшей сестренкой на улице около дома своей бабушки, залез в салон автомобиля отца и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья, в это время произошло поднятие дверного стекла и шея мальчика оказалась зажата между аркой и стеклом двери, в результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался", — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи уже произвели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, добавили в ведомстве.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении республики.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Башкирии будут судить руководителя детского лагеря, где в результате несчастного случая погиб подросток.