Следственный комитет РФ по Республике Башкортостан проводит доследственную проверку по факту смерти 6-летнего ребенка в результате несчастного случая.
Инцидент произошел в одном из сел Дуванского района республики.
"По предварительной версии, 23 мая 2020 года, 6-летний мальчик во время игры с младшей сестренкой на улице около дома своей бабушки, залез в салон автомобиля отца и просунул голову в окно со стороны переднего пассажирского сиденья, в это время произошло поднятие дверного стекла и шея мальчика оказалась зажата между аркой и стеклом двери, в результате ребенок получил телесные повреждения, от которых скончался", — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Следователи уже произвели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, добавили в ведомстве.
Ход и результаты проверки находятся на контроле в следственном управлении республики.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Башкирии будут судить руководителя детского лагеря, где в результате несчастного случая погиб подросток.
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