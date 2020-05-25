Житель Екатеринбурга незаконно вывел в иностранные банки более 1,7 млрд

В Свердловской области суд будет рассматривать уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконных валютных операциях на крупную сумму.

"По версии следствия, мужчина состоял в преступной группе, члены которой совершали незаконные валютные операции. Согласно отведенной роли, он осуществлял регистрацию "номинальных" организаций и их руководителей, открывал для них счета в банках, изготавливал и предоставлял в банки документы, необходимые для придания ничтожным сделкам видимости законных", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом участкам преступной группы удалось вывести на счета в иностранных банках в рублевом эквиваленте свыше 1,7 миллиардов.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство по причине того, что он решил пойти на сотрудничество со следствием. Расследование в отношении его соучастников продолжается.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в руководство одного из крупных банков в Татарстане подозревают в растрате более 40 миллиардов рублей.