СК просит арестовать фигуранта по делу о захвате заложников в Москве

Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об аресте мужчины, который взял заложников в одном из отделений столичных банков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("захват заложника").

"Днем 23 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в городе Москве. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако внятных требований не выдвигал", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ходе проведения спецоперации был задержан 34-летний уроженец Нижневартовска. Взрывчатых веществ у него обнаружено не было.

"Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного", — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

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