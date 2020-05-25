Следственный комитет обратился в суд с ходатайством об аресте мужчины, который взял заложников в одном из отделений столичных банков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("захват заложника").
"Днем 23 мая 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного по улице Земляной Вал в городе Москве. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако внятных требований не выдвигал", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В ходе проведения спецоперации был задержан 34-летний уроженец Нижневартовска. Взрывчатых веществ у него обнаружено не было.
"Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного", — уточнили в ведомстве.
В настоящий момент следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как житель Казани взял в заложники собственную семью и начал требовать алкоголь и наркотики.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.