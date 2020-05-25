Экс-сотрудника ГИБДД будут судить за продажу водительских прав

Сотрудники СК РФ в Тюменской области завершили расследование дела в отношении капитана ГИБДД Сергея Турты, Рамазана Юлдашева и бывших работников автошкол города Тобольска Светланы Фёдоровой, Елены Сергеенковой и Дамира Сулейманова.

Их обвиняют в получении взятки в составе преступной группы, а также подлоге. В общей сложности следствие выявило шестнадцать эпизодов преступной деятельности.

"По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы участники организованной группы обеспечивали незаконное получение гражданами водительских удостоверений за взятки без обязательного прохождения медицинского освидетельствования, профессионального обучения, а также без фактической сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами", — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Поскольку водительские права были выданы людям, которые не проходили обучения и не сдавали экзамены, это создало реальную опасность для других участников дорожного движения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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