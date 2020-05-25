В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ завершили следствие по делу бывшего директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева.
Его обвиняют в даче взятки должностному лицу в крупном размере.
"Факты этого и других коррупционных преступлений были выявлены следователем во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России в ходе целенаправленной работы по декриминализации республики и расследования уголовного дела в отношении бывшего врио председателя правительства Республики Дагестан Абдусамада Гамидова и иных лиц", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
По мнению следствия в 2013–2015 года Кадиев передал руководителю республиканского управления Федеральной антимонопольной службы Кусабаю Кусабаеву взятку в 2 миллиона рублей и имущества на 700 тысяч рублей. Кусабаев со своей стороны обещал обвиняемому общее покровительство по службе.
Бывший руководитель дагестанского управления ФАС уже осужден за взятки. Кадиев же, в свою очередь, вины не признал.
Однако следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело передано в суд. Одновременно в отношении Кадиева продолжается расследование еще 6 эпизодов преступлений, связанных с растратой бюджетных денег.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о растрате более 450 миллионов рублей при реализации экологического проекта на Дальнем Востоке.
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