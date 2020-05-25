Лжецелительницы обманули десять иркутских бабушек

Двух женщин в Иркутской области обвиняют в мошенничестве. Под видом целительниц они похищали деньги у пожилых женщин.

Установлено, что аферистки промышляли в разных городах области. Одна из них знакомилась с пенсионерками и убеждала, что обладает сверхспособностями к исцелению. Вторая сообщница как бы случайно присоединялась к разговору и подтверждала, что уже пользовалась услугами экстрасенса, и та, якобы, вылечила ее родственника.

Для проведения ритуала потерпевших просили принести сверток с деньгами и во время магического обряда меняли деньги в свертке на обычную бумагу или билеты "банка приколов".

"Правоохранителями были изучены записи свыше 30 камер видеонаблюдения в разных городах региона, установлена внешность вероятных мошенниц. После совершения аферистками очередного преступления в городе Черемхове оперативники установили маршрут следования злоумышленниц, адрес их временного места жительства и провели задержание", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Задержанными оказались жительницы Новосибирской области 31 и 38 лет.

В общей сложности за 2019 год они обманули 10 пенсионерок в возрасте от 83 до 93 лет из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово и Иркутского района. Было похищено суммарно свыше 450 тысяч рублей.

В настоящий момент материалы по делу переданы в суд.

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