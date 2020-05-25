Наркодилер в Самаре прятал “товар” в монтажной пене

В Самаре 30-летнего мужчину задержали в тот момент, когда он занимался раскладкой тайников с запрещенными веществами на территории Советского района.

При личном досмотре у него изъяли пакет, внутри которого находились марихуана, гашиш и пачка с двадцатью таблетками различного цвета и формы. Дома у задержанного обнаружили целый склад разных наркотиков, уже приготовленных для продажи, а также ноутбук с подпольной бухгалтерией и фотографиями мест закладок.

"Выехав по указанным адресам, стражи порядка на улице Набережной реки Самары обнаружили и изъяли куски монтажной пены, внутри которых находились свертки с таблетками. Экспертиза показала, что все изъятые правоохранителями вещества являются наркотическими средствами: марихуана, гашиш, метамфетамин (первитин) и МДМА-d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего было изъято более килограмма марихуаны и гашиша и более 300 граммов различной "синтетики". Задержанный, ранее не судимый, мужчина рассказал, что купил наркотики в теневом сегменте интернета, чтобы затем перепродать их.

Возбуждено 25 уголовных дел по статье о незаконном хранении и продаже наркотиков, которые были объединены в одно производство и в данный момент уже направлены в суд.

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