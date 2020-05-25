Автомобиль с семьей из четырех человек опрокинулся в реку в Приморье

Сотрудники Следственного комитета в Приморском крае возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации транспортного средства после смертельного ДТП на автодороге "Осиновка — Рудная Пристань".

Авария произошла 24 мая. По предварительным данным, водитель автомобиля марки Toyota Caldina, в котором находилась семья из четырех человек, не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и опрокинулась в реку Уссури.

"В результате ДТП погибли двое взрослых и их 1,5-годовалый ребенок. Один из пассажиров — 11-летняя дочь — во время опрокидывания автомобиля выпала из салона и получила травмы. Девочка обратилась за помощью к очевидцам и ей оказана медицинская помощь. По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

В настоящее время автомобиль извлечен из воды сотрудниками МЧС, следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Приморье в автомобильной аварии пострадали четыре подростка.