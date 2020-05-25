В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Пожарные и спасатели МЧС Приморья тушат горящую кровлю горбольницы №1 города Партизанска.
Сообщение о возгорании на 3 этаже приемного отделения поступило на пульт оперативного дежурного в 00:15 по мск.
Как сообщает пресс-служба приморского МЧС, площадь пожара - более 300 кв метров.
Из здания эвакуировано 74 человек,из них
Особо отмечается, что в больнице не было пациентов с коронавирусом.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.