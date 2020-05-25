В Приморье в городе Партизанске загорелась кровля больницы

Пожарные и спасатели МЧС Приморья тушат горящую кровлю горбольницы №1 города Партизанска.

Сообщение о возгорании на 3 этаже приемного отделения поступило на пульт оперативного дежурного в 00:15 по мск.

Как сообщает пресс-служба приморского МЧС, площадь пожара - более 300 кв метров.

Из здания эвакуировано 74 человек,из них

18 - медперсонал,

двое - пациенты реанимационного отделения, их сейчас перевозят в больницу Находки, в 40 км от Партизанска.

Особо отмечается, что в больнице не было пациентов с коронавирусом.