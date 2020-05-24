У берегов Мексики произошло землетрясение

Геологическая служба США рассказала о том, что у берегов мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.

По информации сейсмологов, очаг стихийного бедствия находился на грубине 15,8 километра недалеко от города Мапастепек.

Землетрясение началось в 6:52 по московскому времени.