Геологическая служба США рассказала о том, что у берегов мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
По информации сейсмологов, очаг стихийного бедствия находился на грубине 15,8 километра недалеко от города Мапастепек.
Землетрясение началось в 6:52 по московскому времени.
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