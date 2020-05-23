У захватчика заложников в Москве были долги на 1,8 млн рублей

Захвативший заложников в одном из банковских отделений Москвы Алексей Барышников должен около 1,8 миллионов рублей.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

1,5 миллиона рублей - это кредит в банке, который мужчина оформил в Сочи. Остальные средства он должен за нарушения ПДД, а также различные налоги и сборы.