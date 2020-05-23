Захвативший заложников в одном из банковских отделений Москвы Алексей Барышников должен около 1,8 миллионов рублей.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
1,5 миллиона рублей - это кредит в банке, который мужчина оформил в Сочи. Остальные средства он должен за нарушения ПДД, а также различные налоги и сборы.
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