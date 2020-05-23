Бывшие коллеги мужчины, который захватил заложников в одном из отделений банков в Москве, отзываются о нём как о тихом и спокойном человеке.

"Работали когда-то вместе. Он вроде как неплохой парнишка по характеру, вежливый. Но были свои особенности, ну временами казался странным в некоторых моментах", — сообщила Елизавета, общавшаяся с ним только по работе.

"Очень хороший парень, добрый, отзывчивый. Вот он последний, кто мог такое сделать, даже не верится", — рассказала Елена, которая работала с захватчиком более пяти лет назад.