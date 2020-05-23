Мужчина, захвативший заложников в Москве, хотел увидеть Бузову

Захватчик заложников в московском банке требовал от полицейских, чтобы к нему привели известную певицу Ольгу Бузову. Именно после этого требования сотрудники полиции взяли здание штурмом.

"Он хотел видеть певицу и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла". Преступника взяли штурмом", — пояснили источники в экстренных службах.

Напомним, злоумышленника задержали. Никто из заложников не пострадал. Сейчас полиция выясняет мотивы захватчика.