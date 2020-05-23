Журналист Андрей Павловский рассказал в своем Telegram-канале о взрыве в Киеве возле офиса депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука.

"По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв", — сказано в сообщении.

Возле офиса политика происходил пикет. Десятки людей кидали дымовые шашки и жгли "фаеры".

По информации журналиста, полиции удалось задержать двоих протестующих. Остальные успели убежать.

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