Захвативший заложников в Москве требует крупную сумму денег

Мужчина, который захватил заложников в московском отделении "Альфа-банка", требует от администрации банка крупную сумму денег.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.