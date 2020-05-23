Мужчина, который захватил заложников в московском отделении "Альфа-банка", требует от администрации банка крупную сумму денег.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
"Захватчик попал в трудную жизненную ситуацию. Он требует от администрации "Альфа-банка" крупную сумму денег. По предварительным данным, он работает курьером, доставляет еду", — рассказал источник.
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