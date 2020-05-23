Захватчик заложников в Москве заминировал отделение банка

В Министерстве внутренних дел России рассказали подробности захвата заложников в одном из отделении банка в Москве.

По предварительным данным, неизвестный вошел в отделение банка в доме 41 по улице Земляной вал с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды.

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник заявил, что здание заминировано.