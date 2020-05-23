В Министерстве внутренних дел России рассказали подробности захвата заложников в одном из отделении банка в Москве.
По предварительным данным, неизвестный вошел в отделение банка в доме 41 по улице Земляной вал с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды.
Во время переговоров с полицейскими злоумышленник заявил, что здание заминировано.
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