Опубликовано видео с места захвата заложников в столице

В отделении банка по улице Земляной вал в заложники были захвачены шесть человек. Сейчас полиция ведет переговоры с предполагаемым захватчиком.

Стражи порядка оцепляют место происшествия, движение в районе банка было перекрыто. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места захвата заложников.