В отделении банка по улице Земляной вал в заложники были захвачены шесть человек. Сейчас полиция ведет переговоры с предполагаемым захватчиком.
Стражи порядка оцепляют место происшествия, движение в районе банка было перекрыто. Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места захвата заложников.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.