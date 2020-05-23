В Сергиевом Посаде спасатели локализировали пожар в деревянной церкви

Пресс-служба МЧС сообщила о возгорании деревянной церкви в Сергиевом Посаде. Спасатели локализировали очаг возгорания на площади 400 квадратных метров.

На момент прибытия спасателей на место происшествия горела вся территория церкви. Известно, что опасности распространения огня больше нет.