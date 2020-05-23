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В Сергиевом Посаде спасатели локализировали пожар в деревянной церкви

Происшествия » Человеческий фактор

Пресс-служба МЧС сообщила о возгорании деревянной церкви в Сергиевом Посаде. Спасатели локализировали очаг возгорания на площади 400 квадратных метров.

На момент прибытия спасателей на место происшествия горела вся территория церкви. Известно, что опасности распространения огня больше нет.

"В 07.05 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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