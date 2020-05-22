Суд в Петербурге рассмотрит дело о мошенничестве на 100 млн рублей

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников преступной группы, которая занималась мошенничествами с недвижимостью.

По версии следствия, участники преступной группы подделали документы на право собственности. Из бумаг, которые они предоставили в банк, следовало, что преступники являются владельцами помещения в Центральном районе города и могут предоставить эту недвижимость в качестве залога по крупному кредиту.

"После этого они заключили с обществом с ограниченной ответственностью договор займа денежных средств на сумму 100 млн рублей под залог помещений, право собственности на которые им не принадлежало. Денежные средства потерпевшим не возвращены", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемым с прокурором заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, уточнили в ведомстве.

В отношении остальных участников преступной группы расследование дела продолжается.

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