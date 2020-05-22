Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил административное исковое заявление прокурора республики о признании общественной организации "Башкорт" экстремистской и запрете ее деятельности.
Материалы в суд были поданы после прокурорской проверки, в ходе которой было выяснено, что, несмотря на неоднократные предостережения о недопустимости нарушения закона, члены организации продолжали заниматься противоправной деятельностью.
"В состав руководителей и участников объединения входили лица, ранее судимые за преступления экстремистской направленности, при активном участии которых на территории республики систематически проводились массовые публичные мероприятия, несогласованные с органами власти, с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности", — сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Приморье за экстремизм задержали представителя организации "Свидетели Иеговы".
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