Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении трех граждан КНДР, которых обвиняют в нападении на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
По данным следствия, в сентябре 2019 года пограничники задержали в Японском море рыболовное судно под флагом Северной Кореи, которое занималось браконьерской добычей кальмара.
Несколько сотрудников пограничного управления ФСБ высадились на борт иностранного судна для проверки документов и груза.
"В целях воспрепятствования законным действиям военнослужащих 17 иностранных моряков, вооружившись подручными предметами, в разных частях судна совершили нападения на сотрудников пограничных органов. При этом трое обвиняемых нанесли деревянными палками многочисленные удары трем военнослужащим пограничного управления ФСБ России, причинив им вред здоровью средней тяжести", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.
Расследование уголовного дела в отношении остальных 14 иностранных граждан продолжается.
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