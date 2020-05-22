Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которую обвиняют в краже денег со счета пенсионера.
По версии следствия, в июле 2019 года сотрудница одного из банков, у которой был доступ к информации по счетам клиентов, решила украсть деньги 81-летнего пенсионера, жителя Екатеринбурга.
"Посредством мобильного приложения обвиняемая переводила денежные средства с банковского счета потерпевшего на свои счета и тратила деньги на личные нужды. Таким способом она похитила у пожилого мужчины более 1 миллиона рублей", — сообщили в региональном ГУ МВД.
В ходе следствия сотрудники банка принесли извинения потерпевшему и компенсировали весь материальный ущерб в полном объеме. В свою очередь обвиняемая компенсировала банку более 700 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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