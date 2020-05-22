Главбух ульяновской больницы попалась на хищениях

В Ульяновске прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по делу трех сотрудниц бухгалтерии одной из городских больниц, их подозревают в мошенничестве.

"Как полагает следствие, главный бухгалтер Городской больницы № 2 обеспечивала управление и распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах государственного учреждения здравоохранения. При этом в ряде случаев злоумышленница, а также ее заместитель и главный экономист поликлиники при принятии решений о начислении заработной платы и оплаты отпусков в документы включали ложные сведения", — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ложные сведения", по мнению сотрудников правоохранительных органов, это номера собственных банковских счетов, на которые сотрудницы бухгалтерии переводили себе существенные надбавки к зарплате.

В результате в период с мая 2018 по декабрь 2019 года женщины сумму более 2,1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

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