Предъявлено обвинение одному из фигурантов по делу “Бессмертного полка”

СК РФ продолжает расследование ряда уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, которые были заведены после публикации на сайте "Бессмертного полка" фотографий лидеров фашизма.

Так, предъявлено обвинение жителю Волгограда Денису Воронцову, который, по мнению следствия, не позднее 3 мая 2020 разместил на сайте акции фото руководителя гестапо СС Генриха Мюллера, указав в анкете, что это "Михайловский Геннадий".

"Впоследствии, 12 мая, указанное фотоизображение Мюллера было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн" в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Воронцов свою вину не признал и причастность к размещению фотографии отрицает, однако в СК полагают, что вина молодого человека очевидно подтверждается полученными следствием доказательствами.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Следственный комитет по подозрению в публикации фотографий нацистов на сайтах, посвященным победе в Великой Отечественной войне, задержал четверых человек.