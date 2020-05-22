Житель Подмосковья нашел на участке снаряд от “Катюши”

Сотрудники МЧС обезвредили опасную находку времен Великой Отечественной войны в одном из населенных пунктов Московской области.

Житель деревни Федурново в Балашихинском районе планировал построить на своем приусадебном участке бассейн. Однако во время работ по выемке грунта наткнулся на очень подозрительный предмет, напоминающий боевой снаряд.

Хозяин участка сразу вызвал сотрудников специализированных служб.

На место прибыли взрывотехники МЧС России, которые со всеми мерами предосторожности изъяли предмет и идентифицировали его как реактивный снаряд М-20 от установки БМ-13 "Катюша".

Как передает пресс-служба МЧС, опасная находка была в рабочем состоянии и могла сдетонировать в любой момент.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Волгоградской области был обнаружен настоящий склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Саперы извлекли из земли более девяноста мин и снарядов.