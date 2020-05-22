Инцидент произошел в поселке Горячегорск Красноярского края.
Двухлетний мальчик вместе с братьями шел по обочине дороги по направлению к матери, которая стояла неподалеку. По словам свидетелей, легковой автомобиль на большой скорости съехал с проезжей части, сбил ребенка и уехал дальше, не снижая скорости.
Примерно через полкилометра машина нарушителя правил движения загорелась, из нее мужчине помогли выбраться очевидцы происшествия.
"Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции заметили у подозреваемого явные признаки опьянения. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а транспортное средство взял у своего знакомого в соседнем поселке", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело, пострадавший ребенок был доставлен в больницу.
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