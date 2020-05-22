СМИ Пакистана сообщили агентству РИА "Новости" о крушении самолета "Пакистанских авиалиний" (Pakistan Airlines) недалеко от аэропорта "Джинна" в Карачи.
Самолет разбился при попытке приземлиться. Информация о крушении подтверждена Reuters представителем авиакомпании. Он же сообщил, что на борту находилось более 107 человек.
По информации пакистанского телеканала Dunya News, при падении самолет повредил четыре жилых дома. Количество жертв на земле неизвестно.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.