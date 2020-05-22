В Пакистане при попытке посадки разбился пассажирский самолет

СМИ Пакистана сообщили агентству РИА "Новости" о крушении самолета "Пакистанских авиалиний" (Pakistan Airlines) недалеко от аэропорта "Джинна" в Карачи.

Самолет разбился при попытке приземлиться. Информация о крушении подтверждена Reuters представителем авиакомпании. Он же сообщил, что на борту находилось более 107 человек.

По информации пакистанского телеканала Dunya News, при падении самолет повредил четыре жилых дома. Количество жертв на земле неизвестно.