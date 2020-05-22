Мошенники списали 50 тысяч рублей с карты московской пенсионерки

Источник в правоохранительных органах рассказал каналу "360" о мошенниках, которые списали с карты московской пенсионерки 50 тысяч рублей под предлогом возврата денег за неиспользованную путевку в санаторий.

73-летней пенсионерке позвонила мошенница и заявила, что готова перечислить денежные средства за неиспользованную путевку. Пенсионерка сообщила ей данные своей карты, после чего с нее списалось 50 тысяч рублей.