Источник в правоохранительных органах рассказал каналу "360" о мошенниках, которые списали с карты московской пенсионерки 50 тысяч рублей под предлогом возврата денег за неиспользованную путевку в санаторий.
73-летней пенсионерке позвонила мошенница и заявила, что готова перечислить денежные средства за неиспользованную путевку. Пенсионерка сообщила ей данные своей карты, после чего с нее списалось 50 тысяч рублей.
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