В Хабаровском крае от взрыва газа скончался хозяин частного дома

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю сообщило о взрыве бытового газа в поселке Приамурский. Во время происшествия погиб хозяин частного дома.

"В частном жилом доме по улице Гоголя в поселке Приамурском Смидовичского района Еврейской автономной области произошли взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Труп хозяина дома, 56-летнего мужчины, найден под завалами после тушения пожара. Других пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.

В данный момент производится доследственная проверка.