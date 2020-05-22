Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю сообщило о взрыве бытового газа в поселке Приамурский. Во время происшествия погиб хозяин частного дома.
"В частном жилом доме по улице Гоголя в поселке Приамурском Смидовичского района Еврейской автономной области произошли взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Труп хозяина дома, 56-летнего мужчины, найден под завалами после тушения пожара. Других пострадавших в результате происшествия нет", — говорится в сообщении.
В данный момент производится доследственная проверка.
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