У пассажира такси в Подмосковье изъяли героин

Сотрудники ГИБДД в Московской области задержали 29-летнего жителя Наро-Фоминска по подозрению в сбыте наркотиков.

"Полицейские на 111 км автодороги М-4 "Дон" остановили автомобиль такси. При личном досмотре пассажира в его куртке был обнаружен сверток с порошкообразным веществом внутри. В ходе дальнейшего осмотра машины правоохранители обнаружили и изъяли в кармане спинки переднего пассажирского сидения сверток с аналогичным веществом", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество — это героин общей массой порядка 250 граммов.

По словам задержанного мужчины, он вез наркотики в Липецк, чтобы там оставить их в тайнике.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке наркотиков. Завершения расследования мужчина будет дожидаться в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудники ФСБ задержали международную группу, которая поставляла героин в Россию из Афганистана.