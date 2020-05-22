Сотрудники ГИБДД в Московской области задержали 29-летнего жителя Наро-Фоминска по подозрению в сбыте наркотиков.
"Полицейские на 111 км автодороги М-4 "Дон" остановили автомобиль такси. При личном досмотре пассажира в его куртке был обнаружен сверток с порошкообразным веществом внутри. В ходе дальнейшего осмотра машины правоохранители обнаружили и изъяли в кармане спинки переднего пассажирского сидения сверток с аналогичным веществом", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество — это героин общей массой порядка 250 граммов.
По словам задержанного мужчины, он вез наркотики в Липецк, чтобы там оставить их в тайнике.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке наркотиков. Завершения расследования мужчина будет дожидаться в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудники ФСБ задержали международную группу, которая поставляла героин в Россию из Афганистана.
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