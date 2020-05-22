Руководителей детского лагеря будут судить по делу о смерти подростка

СК Башкирии передал в суд уголовное дело 47-летнего директора центра детского и юношеского туризма "Вояж" и его 40-летнего заместителя, которых обвиняют в нарушении требований охраны труда и халатности, повлекших смерть человека.

В апреле 2019 года обвиняемые занимались благоустройством детской базы отдыха "Чайка" перед началом смен и привлекли к работам подростков.

Трудовые отношения с ними никак не были оформлены. Детей без надлежащего инструктажа, стажировки и контроля допустили к выполнению опасных работ. Все это, по мнению следствия, привело к печальным последствиям.

"При установке волейбольной сетки один из несовершеннолетних вытащил верхний штырь, удерживающий мачту флагштока, стоящего рядом с волейбольным полем, в связи с чем мачта упала на другого 15-летнего подростка, в результате ему был причинен тяжкий вред здоровью, от которого последний скончался на месте", — сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

Несмотря на то что обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признали, следствием собрана достаточная доказательная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

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