В Горно-Алтайске расследуют аферу с деньгами при ремонте автодорог

Сотрудники Следственного комитета России по Республике Алтай расследуют уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах сотрудники Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства города Горно-Алтайска, используя служебное положение, похитили из бюджета порядка 4,2 миллиона рублей.

Хищения совершались путем подделки документов о выполнении работ по обслуживанию дорог города.

"В частности, из бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог муниципального значения, в том числе из резервного фонда администрации города, учреждением произведена двойная оплата выполненных работ в рамках муниципальных контрактов, а также оплачены фактически невыполненные работы на сумму более 4,2 млн рублей", — сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ненадлежащего исполнения должностными лицами возложенных на них обязанностей, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Краснодарском крае задержан депутат Законодательного собрания региона по подозрению в мошенничестве.