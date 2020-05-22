В Житомирской области Украины мужчина расстрелял семь человек

Настоящая бойня произошла в ночь на 22 мая на берегу частного пруда возле села Новоселица в Житомирской области.

Там собралась на отдых компания киевлян из девяти человек, включая хозяина участка 1962 года рождения. Все они знали друг друга и уже не раз там собирались на рыбалку, сообщил на своей странице в соцсети заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки. Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ"", — рассказал замминистра.

Сначала были убиты два человека на берегу, затем расстреляны шестеро спящих. Всего были убиты семь человек.

Один успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию. Мужчину задержали, его направят на судебно-психиатрическую экспертизу.

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