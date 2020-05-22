В Саратовской области полицейские при участии сотрудников ФСБ России и Росгвардии задержали хозяина подпольного нефтеперерабатывающего завода. Производство было организовано на территории промышленной зоны в Энгельсском районе.
Следствие установило, что оборудование было опасным для людей и окружающей среды и, естественно, не значилось ни в одном реестре опасных производственных объектов.
Кроме того, неподалеку был найден выкопанный в земле и замаскированный под свалку строительного мусора котлован для сброса отходов переработки углеводородного сырья.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержан местный житель. По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает два миллиона рублей, а доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более шести миллионов рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном предпринимательстве и загрязнении почвы опасными продуктами производства.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Иркутской области изъяли контрафактный алкоголь на сумму в пять миллионов рублей.
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