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Источник Правда.Ру

В Башкирии мужчина ограбил дом в присутствии ребенка

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники полиции раскрыли крупное ограбление в Уфимском районе Башкирии. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель.

В полицию обратилась жительница села Миловка. Она рассказала, что к ней в коттедж пробрался грабитель в маске. Злоумышленник вскрыл окно с помощью отвертки и кувалды.

Преступника нисколько не смутило, что в этот момент в доме находилась 15-летняя дочь хозяев, которая сильно испугалась.

В присутствии школьницы грабитель забрал из дома 240 тысяч рублей, а также золотые изделия. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей.

"Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами из отдела МВД России по Уфимскому району установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 26-летний, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных преступлений житель деревни Подымалово. Школьница опознала подозреваемого", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как в Петербурге грабители ранили из пистолета случайного прохожего.

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Темы полиция башкирия ограбление
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