В Ингушетии чиновник осужден за махинации с земельными участками

Бывшего главу города Карабулак в Ингушетии Муслима Яндиева признали виновным в превышении должностных полномочий по восьми эпизодам уголовного дела.

"Следствием и судом установлено, что в 2015–2016 годах Яндиев, являясь главой администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак", незаконно подписал, заверил печатью органа местного самоуправления и выдал восьми гражданам выписки из похозяйственных книг, содержащие ложные сведения о наличии у последних права пользования земельными участками", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Позже на основании этих документов граждане зарегистрировали право собственности.

В результате преступных действий главы города муниципалитет потерял право распоряжаться земельными участками на сумму порядка трех миллионов рублей.

Приговором Карабулакского районного суда Республики Ингушетия Яндиев признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также ему запрещено занимать должности в органах власти, добавили в ведомстве.

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